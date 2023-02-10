Yeni Zelanda, Türkiye ve Suriye'ye Sağladığı Desteği Artırdı

WELLINGTON, 10 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelanda, Türkiye ve Suriye'deki deprem yardım çabalarını desteklemek için daha fazla insani yardım fonu ve teknik yardım sağlayacağını duyurdu.

WELLINGTON, 10 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelanda, Türkiye ve Suriye'deki deprem yardım çabalarını desteklemek için daha fazla insani yardım fonu ve teknik yardım sağlayacağını duyurdu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Vekili David Parker Cuma günü yaptığı açıklamada, "İlk katkımıza ek olarak, sahadaki müdahale çabalarını desteklemek için 3 milyon Yeni Zelanda doları (1,9 milyon ABD Doları) daha insani yardım fonuyla katkıda bulunacağız" dedi.

Parker, bunların arasında 2 milyon Yeni Zelanda dolarının (1,26 milyon ABD doları) Türkiye'deki Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla teslim edileceğini ve dondurucu soğukların daha da kötüleştirdiği, çok zorlu şartlarda yaşayan yerinden edilmiş ailelere acil yardım sağlanacağını söyledi.

Parker, "On binlerce insan yerinden edilmiş ve gıda tedarik zincirleri kesintiye uğramışken, katkımız WFP'nin, aile gıda paketleri gibi, topluluklara hayati gıda yardımı sağlamasına ve aşevlerinin işletilmesine destek olacaktır" dedi.

Parter, 1 milyon Yeni Zelanda dolarının (630.000 ABD Doları) da Suriye'deki Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) müdahalesini desteklemek için kullanılacağını belirtti. Parker, UNICEF'in depremden etkilenen çocuk ve gençlere sağlık, beslenme, eğitim ve psikososyal destek sağladığını söyledi.

Bu yeni mali katkılara ek olarak, iki Yeni Zelanda yangın ve acil durum bilgi yönetimi uzmanının Türkiye'de uluslararası arama ve kurtarma çalışmalarının koordinasyonuna yardımcı olmak amacıyla Türkiye'de çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Parker, bu kişilerin Yeni Zelanda dışında uluslararası bir ekibin parçası olarak çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Cuma günkü duyuru, Yeni Zelanda'nın acil deprem müdahalesi için toplam insani yardım fonunu 4,5 milyon Yeni Zelanda dolarına (2,84 milyon ABD doları) çıkardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18.342'ye, yaralı sayısı ise 74.242'ye yükseldi.