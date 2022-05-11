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Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açtı

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açtı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında uyguladığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda'nın temmuz sonu itibarıyla kapılarını tüm ülkelere açacağı bildirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında uyguladığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda'nın temmuz sonu itibarıyla kapılarını tüm ülkelere açacağı bildirildi.

Yeni Zelanda hükümeti, 31 Temmuz'dan itibaren, Çin ve Hindistan gibi diğer ülkelerden gelenlere de kapılarını açma kararı aldı.

Bu tarihten başlayarak, kalkış öncesi zorunlu Kovid-19 testi uygulamasının da kaldırılacağı aktarıldı.

Başbakan Jacinda Ardern, kaldırılan sınır tedbirlerinin, ülkeye vasıflı göçmen işçi akışını da artıracağını belirtti.

Ülke, sınırlarını geçen ay Avustralya vatandaşlarına ve aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 50'den fazla Avrupa ülkesine açmıştı.

Küresel salgından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda'da turizm, ülkenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, India, Güncel, Haberler

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