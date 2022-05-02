Yeni Zelanda Sınırları Yeniden Açtı

AUCKLAND, 2 Mayıs (Xinhua) -- Yeni Zelanda, Mart 2020'de uluslararası sınırları kapatmasının ardından Pazar gece yarısı itibariyle sınırlarını vize muafiyeti olan 60 ülkeden gelen ziyaretçilere ilk kez yeniden açtı.

Sınırların yeniden açılmasının ardından Yeni Zelanda'daki Auckland Uluslararası Havalimanı'na gelen insanlar, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhao Gang/Xinhua)

Sınırların yeniden açılmasının ardından Yeni Zelanda'daki Auckland Uluslararası Havalimanı'na gelen insanlar, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhao Gang/Xinhua)

Xinhua / Güncel