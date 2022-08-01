Yeni Zelanda sınırları, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez tam açıldı

Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatan Yeni Zelanda, Mart 2020'den bu yana ilk kez sınırlarını tam olarak açtı.

Asya basınındaki haberlere göre, Kovid-19 salgınında aldığı sıkı önlemlerle bilinen Yeni Zelanda, kapılarını tüm ülkelere açtı.

Ülkeye geleceklerden Kovid-19 aşılarını yaptırmış olmaları istenirken, karantina uygulamasına son verildi.

Bu arada sınır tedbirlerinin kaldırılmasıyla ülkenin deniz sınırları da açıldı.

Başbakan Jacinda Ardern, Auckland kentinde yaptığı konuşmada, sınırların açılmasını "müthiş bir an" olarak niteledi. Ardern, dünyanın geri kalanını ve halkları korurken küresel bir salgını da yönetmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Küresel salgından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak yeri olan Yeni Zelanda'da turizm, ülkenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Yeni Zelanda sınırları, vatandaşları ve oturumu olanlar dışındakilere 20 Mart 2020'de kapatılmıştı.

Ülkenin, olağanüstü hal uygulaması dahil aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19 salgını sürecini iyi yönetebildiği değerlendiriliyor.