Yeni Zelanda, Sarı Gözlü Penguenleri Koruma Amaçlı Ağ Balıkçılığına Yasak Getirdi

WELLİNGTON, 16 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelanda, nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı gözlü penguenleri korumak amacıyla Otago Yarımadası çevresinde ağ balıkçılığına acil yasak getirdi.

Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Shane Jones, pazartesi günü yaptığı açıklamada derhal yürürlüğe giren yasağın 3 ay yürürlükte kalacağını duyurdu. Bu süre zarfında yetkililer, hoiho olarak da bilinen penguenlerin yanlışlıkla yakalanmasını azaltmaya yönelik kalıcı önlemler için kamuoyuna açık bir istişare süreci yürütecek.

Jones, "Yetkililere, balıkçılığın sarı gözlü penguenler üzerinde etkisini azaltmak için alınabilecek kalıcı önlemler konusunda istişarelerde bulunma talimatını verdim" dedi.

Yasağın yerel balıkçıları etkileyeceğini kaydeden Jones, sektörün önerdiği gönüllü kapatma yerine daha güçlü bir koruma önlemine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yeni Zelanda Balıkçılık Kurumu, önümüzdeki haftalarda daha uzun vadeli ağ yasağı ve balıkçılık faaliyetleri sırasında sarı gözlü penguenlerin yanlışlıkla yakalanma oranını sıfıra indirmeyi hedefleyen kademeli bir müdahale çerçevesi gibi önerilerle ilgili kamuoyu istişare sürecini başlatacak.

Yeni Zelanda'da kültürel bir hazine olarak kabul edilen ve dünyanın en nadir penguen türleri arasında yer alan sarı gözlü penguenlerin Yeni Zelanda anakarası ve Stewart Adası'ndaki popülasyonları tehdit altında olarak sınıflandırılıyor.