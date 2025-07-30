Yeni Zelanda, Rusya'daki Depremin Ardından Acil Durum Uyarısı Gönderdi

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Yeni Zelanda, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yakınında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlarına acil durum uyarısı gönderdi. Kıyı bölgelerinde olağandışı akıntılar ve yüksek dalgalar bekleniyor.

WELLINGTON, 30 Temmuz (Xinhua) -- Yeni Zelanda, Rusya'da çarşamba günü meydana gelen şiddetli depremin ardından vatandaşların telefonlarına acil durum uyarısı gönderdi.

Aynı gün öğleden sonra gönderilen mobil acil durum uyarısında, "Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından kıyıda güçlü ve olağandışı akıntılar ve öngörülemeyen yüksekliğe ulaşabilecek dalgaların oluşması bekleniyor" denildi.

Uyarıda, "Teknelerde ve marinalarda bulunan ve teknelerde yaşayanların, bulundukları tekne ve gemileri terk edip karaya çıkması gerekmektedir. Yetkililer tarafından talimat verilmedikçe tekne ve gemilere geri dönülmemelidir" denildi.

Kıyıda bulunan Yeni Zelandalılara tahliye tavsiyesi yapılmazken, plajlar, kıyı bölgeleri, limanlar, nehirler, marinalar ve nehir ağızları da dahil olmak üzere sudan uzak durulması uyarısında bulunuldu.

Vatandaşlar gezintiye çıkmamaları konusunda da uyarıldı.

Uyarının, Kuzey Adası, Güney Adası, Stewart Adası ve Chatham Adaları dahil olmak üzere Yeni Zelanda'nın tüm kıyı bölgeleri için geçerli olduğu belirtildi.

Ulusal yayın yapan Yeni Zelanda Radyosu'nun haberine göre tsunami dalgalarının ülkeye gece yarısı ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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