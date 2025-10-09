Haberler

Yeni Zelanda Okyanusları Küresel Ortalamanın Üzerinde Isınıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda'daki okyanusların ısınma hızı, küresel ortalamanın yüzde 34 üzerine çıkarak 104 milyar dolar değerinde konutları su altında kalma riskiyle karşı karşıya getiriyor. Raporda, 2060 yılına kadar 1000'den fazla sahil evinin aşırı hava olaylarından etkilenebileceği vurgulanıyor.

Yeni Zelanda çevresindeki okyanusların küresel ortalamadan yüzde 34 daha hızlı ısındığı, bu nedenle 104 milyar dolar değerindeki konutların sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.

Yeni Zelanda İstatistik Kurumu Stats NZ ve Çevre Bakanlığı, ülkedeki okyanusların durumunu ortaya koyan ortak bir rapor yayımladı.

Raporda, Yeni Zelanda çevresindeki okyanusların küresel ortalamadan yüzde 34 daha hızlı ısındığı, denizden gelen sıcak hava dalgalarının ise daha sık ve şiddetli hale geldiği ortaya kondu.

Raporda, okyanusların ısınması sonucunda buzulların eridiği ve bunun da deniz seviyesinin yükselmesine yol açtığı belirtildi. Bu durum nedeniyle 104 milyar dolar değerindeki 219 bin konutun su altında kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğu, 26 milyar dolar değerindeki altyapının da tehdit altında olduğu kaydedildi.

Raporda, 2060 yılına kadar 1000'den fazla sahil evinin aşırı hava olayları nedeniyle önemli hasara uğrayabileceği belirtildi. Ayrıca iklim değişikliğiyle birlikte deniz hastalıkları riskinin arttığı, sulak alanlar, kumullar ve yerli bitki örtüsünün bozulduğu tespit edildi.

Raporda, okyanusların ısınmasının 14 binden fazla kişiye istihdam sağlayan balıkçılık ve su ürünleri sektörlerini de etkilediği ortaya kondu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.