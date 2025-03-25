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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 6,7 Büyüklüğünde Deprem

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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü yerel saatle 10 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yok. Tsunami uyarısı yapılmadı, ancak güçlü deniz akıntıları nedeniyle plajlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Güney Adası olan 6,7 büyüklüğündeki depremin, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı ise denizde güçlü akıntılar olabileceğini belirterek, vatandaşlara plajlardan ve denizden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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