Yeni Zelanda'nın Büyülü Mantarları - Haberler

WELLINGTON, 2 1 Mayıs (Xinhua) -- Doğa, büyüsünü mantarlarda bir başka sergiliyor. Koni şeklinde, benzersiz ve kendine özgü rengiyle gök mavisi mantar, sanki bir peri masalından fırlamış gibi görünüyor. Yeni Zelanda'ya özgü bir tür olan bu mantarın bilimsel adı Entoloma hochstetteri ve Yeni Zelanda'nın 50 dolarlık banknotunun arka yüzünde resmi bulunuyor. Bu büyüleyici mantara Yeni Zelanda'nın her iki adasında da rastlanabiliyor. Gök mavisi mantarın meyve gövdesi genellikle yosun, eğreltiotu ya da ölü yapraklar arasında bulunurken baş kısmının çapı yaklaşık 2-5 cm'ye kadar büyüyor.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bulunan bir ılıman yağmur ormanındaki Armillaria novae-zelandiae mantarı görülüyor, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: Yang Liu/Xinhua)

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bulunan bir ılıman yağmur ormanındaki Entoloma hochstetteri mantarı görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Liu/Xinhua)

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bulunan bir ılıman yağmur ormanındaki Armillaria novae-zelandiae mantarı görülüyor, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: Yang Liu/Xinhua)

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bulunan bir ılıman yağmur ormanındaki Entoloma hochstetteri mantarı görülüyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Liu/Xinhua)

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bulunan bir ılıman yağmur ormanındaki Armillaria novae-zelandiae mantarı görülüyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Yang Liu/Xinhua)

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bulunan bir ılıman yağmur ormanındaki Armillaria novae-zelandiae mantarı görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Yang Liu/Xinhua)

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bulunan bir ılıman yağmur ormanındaki Entoloma hochstetteri mantarı görülüyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Liu/Xinhua)

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bulunan bir ılıman yağmur ormanındaki Armillaria novae-zelandiae mantarı görülüyor, 26 Mart 2022. (Fotoğraf: Yang Liu/Xinhua)

Xinhua / Güncel