Yeni Zelanda'lı Koşucu, Gazze İçin Japonya'yı Geçiyor

Yeni Zelanda'lı Koşucu, Gazze İçin Japonya'yı Geçiyor
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Yeni Zelanda'dan George Boanas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle derinleşen insani krizi duyurmak için Japonya'yı koşarak geçiyor. 2,400 kilometrelik bir parkurda, Filistinlilere yardım için bağış topluyor.

Yeni Zelandalı George Boanas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu derinleşen insani krize dikkati çekmek amacıyla Japonya'yı bir uçtan bir uca koşarak geçiyor.

The New Zealand Herald gazetesinin haberinde, Japonya'nın güneyindeki Kyuşu Adası'ndan mayıs ayının başında yola çıkan Boanas'ın, ülkenin kuzey ucundaki Hokkaido Adası'na ulaşmayı amaçladığı belirtildi.

Haberde, Boanas'ın, toplamda 2 bin 400 kilometreden uzun bir mesafeyi tek başına koşmayı planladığı ifade edildi.

Boanas'ın parkur boyunca, Filistinlilere yardımı sağlayan ve merkezi İngiltere'de bulunan Filistinlilere Tıbbi Yardım (Medical Aid for Palestinians) adlı sivil toplum kuruluşu için bağış topladığı kaydedilen haberde, Yeni Zelanda vatandaşının bu eyleminin, Filistin davasına destek verme amacı taşıdığına işaret edildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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