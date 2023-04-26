Yeni Zelanda, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni dolayısıyla ağaç dikiyor

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni dolayısıyla meclis bahçesine yerli totara ağacı dikti.

Bu kapsamda, ülke genelinde toplam 100 bin yerli ağaç dikilmesi planlanırken, bu projeye 1 milyon Yeni Zelanda doları (612 bin dolar) bütçe ayrıldı.

Hipkins, 3. Charles'ın taç giyme töreni anısına neler yapılabileceğine ilişkin İngiltere kraliyet yetkilileriyle görüştüklerini belirtti.

Başbakan Hipkins, İngiltere Kralı 3. Charles'ın "çevreci ve bahçıvanlık işleriyle ilgili" olması nedeniyle taç giyme törenini kralın ilgi ve tutkularına göre totara ağacı dikerek anlamlandırmayı uygun bulduklarını kaydetti.

Kendisinin törenlere katılmak için İngiltere'ye gideceğine işaret eden Hipkins, bu sebeple ağaç dikmeye erkenden başladıklarına dikkati çekerek, halkı, bu kampanyaya destek vermeye davet etti.

Ağaç dikme töreninde, Hipkins'e çok sayıda siyasinin yanı sıra muhalefet lideri Christopher Luxon da katıldı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs'ta, Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak.

Yeni Zelanda'ya özgü olduğu belirtilen totara ağacının boyu 30 metreye kadar çıkabiliyor.