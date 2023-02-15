Yeni Zelanda Hükümetinden Kasırgadan Etkilenen Çiftçilere Maddi Yardım

WELLİNGTON, 15 Şubat (Xinhua) --Yeni Zelanda hükümeti ulusal olağanüstü hal ilanının ardından Gabrielle Kasırgası'ndan toparlanma çalışmalarını başlatmak ve koordine etmek üzere çiftçilere, yetiştiricilere ve kırsal kesimde yaşayan topluluklara yardımcı olmak için ilk aşamada 4 milyon Yeni...

WELLİNGTON, 15 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelanda hükümeti ulusal olağanüstü hal ilanının ardından Gabrielle Kasırgası'ndan toparlanma çalışmalarını başlatmak ve koordine etmek üzere çiftçilere, yetiştiricilere ve kırsal kesimde yaşayan topluluklara yardımcı olmak için ilk aşamada 4 milyon Yeni Zelanda doları (2,53 milyon ABD doları) tutarında fon ayırdı.

Tarım Bakanı Damien O'Connor Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu fırtına daha önce eşi benzeri görülmemiş bir etkiye yol açtı; süt toplama gerçekleştirilemedi, meyve bahçeleri suya gömüldü ve Kuzey Adası'nın çoğunda çiftlik hayvanı kayıpları yaşandı" dedi.

Birçok kişinin zor bir dönemden geçtiğini ve bu geniş çaplı olumsuz olaydan binlerce kişinin evlerinin ve işletmelerinin etkilendiğini belirten O'Connor, toparlanma seferberliği fonunun, kasırgadan etkilenen alanlara destek sağlamak amacıyla sektörel örgütlere ekstra kaynak sağlayacağını sözlerine ekledi.

Gabrielle Kasırgası'nın Kuzey Adası boyunca neden olduğu hasarın tam ve eksiksiz değerlendirilmesinin ardından hükümetin daha fazla destek sağlayacağını kaydeden bakan, çiftlik ve bahçelerin sel sularıyla kaplı olduğunu, önemli yol ve elektrik altyapısının zarara uğradığını ve bazı toplulukların dışarıyla bağlantısının kesildiğini hatırlattı.

Bakan, "Şartlar, ürünlerin uğradığı hasarın, çiftlik hayvanı kayıplarının ve işlerin ne kadar bozulduğunun tam kapsamını değerlendirmeyi güçleştiriyor" diye konuştu.

Yaygın elektrik kesintilerinin özellikle Northland'de süt üreticilerinin inekleri sağma imkanlarını etkilediğini belirten bakan, Birincil Sektörler Bakanlığı personelinin, sektör grupları ve işleyicilerle yakın işbirliği yaparak muhtemel hayvan refahı sorunlarını en aza indirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

O'Connor, "Gabrielle Kasırgası'nın neden olduğu hasarın, selden etkilenen bölgelerdeki bazı çiftçilerin karşılaştığı yem sorunlarını artırması bekleniyor" dedi.

Yeni Zelanda hükümeti Pazartesi günü yıkıcı kasırgaya müdahale çalışmaları için 11,5 milyon Yeni Zelanda doları (7,25 milyon ABD doları) tutarında bir topluluk destek paketi açıklamıştı.

Bu Yeni Zelanda tarihinde ilan edilen üçüncü ulusal olağanüstü hal.

Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland da dahil olmak üzere altı Kuzey Adası bölgesinde elektrik kesintileri, uçuş iptalleri ve eğitime ara vermeler yaşandığı için acil durum hazırlıkları yapılıyor.

İki hafta önce Auckland ve bitişiğindeki Waikato bölgesinde rekor düzeyde sağanak ve sel görülmüştü.