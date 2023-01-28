Yeni Zelanda, Geniş Çaplı Sellerin Ardından En Büyük Kenti Auckland'da Olağanüstü Hal İlan Etti
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AUCKLAND, 28 Ocak (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da Cuma günü şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı sellerin ardından ülkenin en büyük kenti olan Auckland'da olağanüstü hal ilan edildi.
AUCKLAND, 28 Ocak (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da Cuma günü şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı sellerin ardından ülkenin en büyük kenti olan Auckland'da olağanüstü hal ilan edildi.figureIndex1figureIndex2figureIndex3figureIndex4
Kaynak: Xinhua / Güncel