Yeni Zelanda, Geniş Çaplı Sellerin Ardından En Büyük Kenti Auckland'da Olağanüstü Hal İlan Etti Güncel Haberler AUCKLAND, 28 Ocak (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da Cuma günü şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı sellerin ardından ülkenin en büyük kenti olan Auckland'da olağanüstü hal ilan edildi. figureIndex0 AUCKLAND, 28 Ocak (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da Cuma günü şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı sellerin ardından ülkenin en büyük kenti olan Auckland'da olağanüstü hal ilan edildi. figureIndex1figureIndex2figureIndex3figureIndex4 Kaynak: Xinhua / Güncel Yeni Zelanda Güncel Haberler

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