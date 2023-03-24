Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Mahuta, Çin'i ziyaret etti

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Çin'e resmi ziyarette bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Mahuta, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile görüştü.

Vang, görüşmede, Çin ve Yeni Zelanda'nın tarihleri, kültürleri ve sosyal sistemlerindeki farklılıklara rağmen birbirlerine güvendiği ve saygı gösterdiğini belirterek, Çin'in Yeni Zelanda ile bağlarını, gelişmiş Batı ülkeleriyle ilişkilerinin köşe taşı olarak gördüğünü vurguladı.

Tarafların, güncellenen ikili Serbest Ticaret Anlaşması ve çok taraflı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) kapsamında ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirerek sürdürmesini umduklarını dile getiren Vang, yeni büyüme kaynaklarının yaratılması, sanayi ve tedarik zincirlerinin kesintisiz ve istikrarlı sürdürülmesi ile adil ve açık ticaret ve yatırım ortamının korunmasının önemine işaret etti.

Yeni Zelandalı Bakan da Çin ile üst düzey temasları güçlendirmeyi ve farklı alanlarda işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Vang ve Mahuta, Pasifik ada ülkeleri ile işbirliğini geliştirerek bölgede barış, istikrar ve refaha katkı sağlamayı taahhüt etti.

Taraflar, Ukrayna krizi hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Vang, şu anda en acil meselenin ateşkes sağlanarak çatışmanın sonlandırılması ve barış görüşmelerine dönülmesi olduğunu, Çin'in krizin barış çözümü için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini kaydetti. Mahuta ise uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve krizin diyalog yoluyla çözülmesi gereğine işaret etti.

Dört günlük ziyaret için Pekin'e gelen Mahuta, Kovid-19 salgınının başladığı 2019'dan bu yana, Yeni Zelanda'dan Çin'e dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdi.