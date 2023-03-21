Yeni Zelanda, Depremin Vurduğu Türkiye ve Suriye'ye Daha Fazla İnsani Yardım Sağlayacak

WELLİNGTON, 21 Mart (Xinhua) -- Yeni Zelanda, Şubat ayında meydana gelen ölümcül depremlerden ciddi şekilde etkilenen Türkiye ve Suriye'ye daha fazla insani yardım sağlayacak.

WELLİNGTON, 21 Mart (Xinhua) -- Yeni Zelanda, Şubat ayında meydana gelen ölümcül depremlerden ciddi şekilde etkilenen Türkiye ve Suriye'ye daha fazla insani yardım sağlayacak.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta Salı günü yaptığı açıklamada, "6 Şubat'taki depremler yıkıcı sonuçlar doğururken, depremlerden yaklaşık 18 milyon kişi etkilendi. 53.000'den fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce insan yaralandı" dedi.

Mahuta'ya göre yeni yardım, Yeni Zelanda hükümeti tarafından depremlerden ağır hasar gören iki ülkede acil ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla sağlanan toplam 4 milyon Yeni Zelanda doları (2,5 milyon ABD doları) insani yardımın üçüncü dilimini oluşturuyor.

Bakan, söz konusu meblağın, Türkiye'deki hamile ve yeni anneler için temel sağlık hizmetleri ve savunmasız kadın ve kız çocuklarına koruma hizmetleri sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na gönderilen 1,4 milyon Yeni Zelanda dolarından (870.000 ABD doları) oluştuğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı ayrıca, Yeni Zelanda'nın Suriye'deki Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu operasyonlarına çocuklar ve aileleri için eğitim, su ve sanitasyon, tıbbi bakım ve koruma hizmetleri sağlamak amacıyla 2,1 milyon Yeni Zelanda doları (1,3 milyon ABD doları) katkıda bulunduğunu söyledi.

Bakan, toplam 500.000 Yeni Zelanda doları (310.000 ABD doları) kaynağın da, Türkiye'deki yerel ortaklarıyla birlikte çalışan akredite olmuş Yeni Zelandalı sivil toplum örgütlerine de temel yardım sağlamak üzere verileceğini belirtti.

Söz konusu yardım, Avrupa Komisyonu, İsveç hükümeti ve Türk yetkililerin ev sahipliğinde 20 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen Türkiye ve Suriye halkına destek amaçlı Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda taahhüt edilmişti.

Salı günü duyurulan yardımla, Yeni Zelanda'nın depremden etkilenen iki ülkeye müdahale için sağladığı toplam insani yardım kaynağı 8,5 milyon Yeni Zelanda dolarına (5,28 milyon ABD doları) çıkmış oluyor.