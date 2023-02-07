Yeni Zelanda'dan Türkiye ve Suriye'ye İnsani Yardım

WELLINGTON, 7 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ülkesinin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenenlere derhal insani yardım sağlayacağını söyledi.

Mahuta, Salı günü yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda, bu depremlerin yol açtığı can kaybı ve yıkımdan dolayı derin üzüntü duymaktadır" dedi.

Yeni Zelanda hükümeti, insani ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak için hem Türkiye hem de Suriye'deki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) yaptığı çalışmalara başlangıç olarak 1,5 milyon Yeni Zelanda doları (950.000 ABD doları) tutarında bir katkı yapacak.

Mahuta, "İnsani katkımız Türk Kızılayı ve Suriye Arap Kızılayı ekiplerine; gıda malzemesi, çadır ve battaniye gibi temel yardım malzemelerini ulaştırmaları ve hayat kurtarma yolunda tıbbi yardım ve psikolojik destek sağlamaları konularında destek verecek" dedi.

Mahuta, "Yetkililer, insani ihtiyaçları takip etmeye ve daha fazla destek için seçenekleri değerlendirmeye devam edecek" diye belirtti.

Mahuta, IFRC aracılığıyla Türkiye'deki çalışmalara 1 milyon Yeni Zelanda doları (630.000 ABD doları) ve Suriye'deki çalışmalara ise 500.000 Yeni Zelanda doları (316.172,5 ABD doları) ayrılacağını da sözlerine ekledi.