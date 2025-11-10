Yeni Zelanda'daki Orman Yangını 2.500 Hektarlık Alanı Etkiliyor

WELLİNGTON, 10 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda İtfaiye ve Acil Durum Servisi, Tongariro Ulusal Parkı'ndaki orman yangınının pazartesi günü de devam ettiğini ve yangının tahmini 2.500 hektardan fazla alanı etkilediğini açıkladı. Pazartesi sabahı Tongariro Ulusal Parkı'ndaki sisli hava koşulları, gece boyunca yangının büyümesini engellemeye yardımcı oldu. Ancak sis nedeniyle tüm uçaklar yerde bekletildi.