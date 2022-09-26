Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'a Sümsük Kuşu Sürüleri Geliyor Güncel Haberler HASTINGS, 26 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın kuzey adasının doğu kıyısında bulunan Cape Kidnappers'taki 4 sümsük kuşu kolonisi, tahmini 20.000 sümsük kuşunun yaşadığı Yeni Zelanda ana karasındaki en büyük sümsük kuşu kolonisidir. HASTINGS, 26 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın kuzey adasının doğu kıyısında bulunan Cape Kidnappers'taki 4 sümsük kuşu kolonisi, tahmini 20.000 sümsük kuşunun yaşadığı Yeni Zelanda ana karasındaki en büyük sümsük kuşu kolonisidir. Yetişkin sümsük kuşları, kur yapma ve yuva inşa etmeye başlamak için her yıl Temmuz ayı civarında Cape Kidnappers'a geliyor. Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'ta sümsük kuşları görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fo toğraf: Guo Lei/Xinhua) Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'ta sümsük kuşları görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua) Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'ta sümsük kuşları görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua) Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'ta sümsük kuşları görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua) Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'ta sümsük kuşları görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Yeni Zelanda Eylül Güncel Haberler

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