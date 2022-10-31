Yeni Zelanda'da Yılın Kuşu Yarışması Düzenlendi Güncel Haberler WELLİNGTON, 31 Ekim (Xinhua) -- Tarihsiz arşiv fotoğrafında, Yeni Zelanda'daki küçük bir kaya zeniği görülüyor. WELLİNGTON, 31 Ekim (Xinhua) -- Tarihsiz arşiv fotoğrafında, Yeni Zelanda'daki küçük bir kaya zeniği görülüyor. Yılın Kuşu etkinliğini düzenleyen kuruluş Pazartesi günü yaptığı açıklamada, nesli tükenme tehlikesinde olan kaya zeniği türünün Yeni Zelanda'da 2022 Yılın Kuşu ödülünü kazandığını duyurdu. Yılın Kuşu yarışması, Yeni Zelanda'daki bağımsız bir doğayı koruma yardım kuruluşu olan Forest and Bird'ün, insanların ülkedeki doğal kuşlar hakkındaki farkındalıklarını artırmak amacıyla her yıl düzenlediği bir yarışma. (Fotoğraf: Craig McKenzie/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Yeni Zelanda Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yeni Zelanda'da Yılın Kuşu Yarışması Düzenlendi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.