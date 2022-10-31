Yeni Zelanda'da Yılın Kuşu Yarışması Düzenlendi
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WELLİNGTON, 31 Ekim (Xinhua) -- Tarihsiz arşiv fotoğrafında, Yeni Zelanda'daki küçük bir kaya zeniği görülüyor.
WELLİNGTON, 31 Ekim (Xinhua) -- Tarihsiz arşiv fotoğrafında, Yeni Zelanda'daki küçük bir kaya zeniği görülüyor.
Yılın Kuşu etkinliğini düzenleyen kuruluş Pazartesi günü yaptığı açıklamada, nesli tükenme tehlikesinde olan kaya zeniği türünün Yeni Zelanda'da 2022 Yılın Kuşu ödülünü kazandığını duyurdu.
Yılın Kuşu yarışması, Yeni Zelanda'daki bağımsız bir doğayı koruma yardım kuruluşu olan Forest and Bird'ün, insanların ülkedeki doğal kuşlar hakkındaki farkındalıklarını artırmak amacıyla her yıl düzenlediği bir yarışma. (Fotoğraf: Craig McKenzie/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel