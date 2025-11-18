Yeni Zelanda'da Yapay Zeka Kullanımı Nedeniyle İki Eser Ödül Yarışmasından Diskalifiye Edildi

Yeni Zelanda'da ülkenin en prestijli edebiyat ödülü komitesi, kapak tasarımlarında yapay zeka kullanıldığı gerekçesiyle iki yazarın kitaplarını yarışmadan diskalifiye etti.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, 2026 Ockham Kitap Ödülleri törenini düzenleyen Yeni Zelanda Kitap Ödülleri Vakfı, bir kitapçının yapay zeka kullanımından şüphelenmesi üzerine durumu organizatörlere bildirdi.

Bunun üzerine Stephanie Johnson'un kısa öykü derlemesi "Obligate Carnivore" ve Elizabeth Smither'in kısa romanlarından oluşan "Angel Train" adlı eserlerinin kapaklarında yapay zeka kullanıldığı doğrulandı.

Böylece, 65 bin Yeni Zelanda doları değerindeki kurgu ödülüne gönderilen iki yazarın eserleri yapay zeka kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler doğrultusunda yarışmadan çıkarıldı.

Johnson, yapay zeka kullanımına karşı olduğunu ve kapağında kullanıldığından haberdar olmadığını ifade ederek, "Bunu yazarken yapay zeka kullanmadım ama şimdi insanlar kitabımı bununla yazdığımı düşünebilir." dedi.

Ockham Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nicola Legat, yapay kullanımına karşı sert bir tutumları olduğunu belirterek, kuralların, ülkenin yazar ve illüstratörlerinin telif haklarını koruma amacıyla değiştirildiğini kaydetti.

Bu yıl ödüllere yönelik yapay zeka düzenlemeleri ilk kez uygulandı. Katılım kılavuzunda yer alan kriterlerde, kapak tasarımı da dahil kitapların bütün olarak değerlendirileceği ve yapay zekayla üretilmiş illüstrasyonlar veya yapay zeka tarafından yazılmış içeriğe sahip eserlerin yarışmaya uygun olmadığı belirtilmişti.