Haberler

Yeni Zelanda'da Yapay Zeka Kullanımı Nedeniyle İki Eser Ödül Yarışmasından Diskalifiye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda'da Ockham Kitap Ödülleri organizatörleri, kapak tasarımlarında yapay zeka kullanıldığı tespit edilen iki eseri yarışmadan diskalifiye etti. Yazarlar, yapay zeka kullanmama prensiplerine bağlı kaldıklarını ancak kapaklarında bu teknolojinin kullanıldığından habersiz olduklarını belirtti.

Yeni Zelanda'da ülkenin en prestijli edebiyat ödülü komitesi, kapak tasarımlarında yapay zeka kullanıldığı gerekçesiyle iki yazarın kitaplarını yarışmadan diskalifiye etti.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, 2026 Ockham Kitap Ödülleri törenini düzenleyen Yeni Zelanda Kitap Ödülleri Vakfı, bir kitapçının yapay zeka kullanımından şüphelenmesi üzerine durumu organizatörlere bildirdi.

Bunun üzerine Stephanie Johnson'un kısa öykü derlemesi "Obligate Carnivore" ve Elizabeth Smither'in kısa romanlarından oluşan "Angel Train" adlı eserlerinin kapaklarında yapay zeka kullanıldığı doğrulandı.

Böylece, 65 bin Yeni Zelanda doları değerindeki kurgu ödülüne gönderilen iki yazarın eserleri yapay zeka kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler doğrultusunda yarışmadan çıkarıldı.

Johnson, yapay zeka kullanımına karşı olduğunu ve kapağında kullanıldığından haberdar olmadığını ifade ederek, "Bunu yazarken yapay zeka kullanmadım ama şimdi insanlar kitabımı bununla yazdığımı düşünebilir." dedi.

Ockham Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nicola Legat, yapay kullanımına karşı sert bir tutumları olduğunu belirterek, kuralların, ülkenin yazar ve illüstratörlerinin telif haklarını koruma amacıyla değiştirildiğini kaydetti.

Bu yıl ödüllere yönelik yapay zeka düzenlemeleri ilk kez uygulandı. Katılım kılavuzunda yer alan kriterlerde, kapak tasarımı da dahil kitapların bütün olarak değerlendirileceği ve yapay zekayla üretilmiş illüstrasyonlar veya yapay zeka tarafından yazılmış içeriğe sahip eserlerin yarışmaya uygun olmadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekili CHP saflarına geçti
Böcek ailesinin sonunu getiren otelle ilgili şoke eden ayrıntı! Firmanın ilk vukuatı değilmiş

Ailenin sonunu getiren otelle ilgili vahim ayrıntı! İlk vukuat değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.