Yeni Zelanda'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Parkta Orman Yangını

Güncelleme:
Yeni Zelanda'nın Tongariro Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınında 1800 hektarlık alan zarar gördü. Yangın nedeniyle Whakapapa köyü tahliye edildi ve 43 yürüyüşçü helikopterle güvenli alana taşındı.

Yeni Zelanda'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki Tongariro Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınında 1800 hektarlık alan yandı.

Yeni Zelanda yerel basınında yer alan haberlere göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Tongariro Ulusal Parkı'nda yangın çıktı.

Parkın batısındaki Waimarino bölgesinde yaklaşık 1800 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle Whakapapa köyü tahliye edildi.

Parkın içinde bulunan eğitim merkezleri ve konaklama alanları tahliye edilirken, 43 yürüyüşçü helikopterle güvenli bölgelere taşındı. Bu kişilere konaklama desteği de sağlandı.

Yangına 15 helikopter ve 3 sabit kanatlı uçakla müdahale edilirken, yangının henüz yüzde 20'si kontrol altına alınabildi.

Yetkililer, ekiplerin akşam saatlerine kadar havadan yangına müdahale edeceğini, gece boyunca operasyonlara ara verileceğini kaydetti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, uzman ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

