Yeni Zelanda'da Tai Chi Günü Etkinliği Düzenlendi

AUCKLAND, 28 Nisan (Xinhua) -- Tai Chi meraklıları Cumartesi günü Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 2024 Yeni Zelanda Dünya Tai Chi Günü Etkinliği için bir araya geldi.

Auckland'daki Çin Kültür Merkezi ve diğer kuruluşların ortaklaşa ev sahipliği yaptığı etkinlik, antik Çin dövüş sanatlarını ve bu sanatların fiziksel ve zihinsel sağlığa faydalarını tanıtıyor.

Dünya Tai Chi Günü her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü kutlanıyor.