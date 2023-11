Yeni Zelanda'da siyasi partiler, yeni hükümetin kurulması konusunda uzlaştı

Yeni Zelanda'da yeni hükümetin kurulması konusunda yürüttükleri müzakereleri tamamlayan siyasi partiler uzlaşmaya vardı.

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Ulusal Parti lideri Christopher Luxon, ACT New Zealand Partisi lideri David Seymour ve NZ First Partisi lideri Winston Peters, yeni hükümetin kurulması kapsamında yürütülen koalisyon görüşmelerine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, hükümetin kurulması için yürütülen müzakerelerin sonuçlandığı belirtilerek, tarafların mutabık kalması halinde yarın parlamentoda bir imza töreni düzenleneceği duyuruldu.

Koalisyon görüşmelerinin ardından açıklama yapan Luxon, tüm Yeni Zelandalılara hizmet edecek bir hükümetin kurulması için çalıştıklarını söyledi.

Luxon, süreç içerisinde sabırlı olmalarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Diğer yandan, liderler, mutabakata varılan görüşmelere ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de yapılan genel seçimde muhalefetteki merkez sağ Ulusal Parti yüzde 38,06 oy alarak birinci çıkmış, 6 yıldır iktidarda bulunan İşçi Partisi ise yüzde 26,91'lik oyla ikinci olmuştu.

Ulusal Partinin yetkilileri, seçimlerin yapıldığı 14 Ekim'den bu yana ACT New Zealand Partisi ve NZ First Partileriyle koalisyon görüşmeleri yürütüyor.

Başbakan Chris Hipkins, 10 Kasım'da, oyların yeniden sayımı ve yeni hükümetin kurulmasına yönelik müzakerelerin sürdüğü göz önünde bulundurularak hükümeti bir süre daha devam ettirmenin doğru olacağına karar verildiğini açıklamıştı.