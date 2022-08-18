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Yeni Zelanda'da şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Yeni Zelanda'da şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Güncel Haberler

Yeni Zelanda'yı etkisi altına alan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Yeni Zelanda'yı etkisi altına alan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle North Island'ın kuzey kesiminde toprak kaymalarının yaşanması, ağaçların devrilmesi ve sel sularının otoyol erişimini kapatmasının ardından çok sayıda insan mahsur kaldı.

Fırtına nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi, çok sayıda uçak seferi iptal edildi ve iş yerleri geçici olarak kapatıldı.

Kasabalardan Nelson'da yaklaşık 230 ev tahliye edilirken, Westport'ta 160 ev geçici olarak boşaltıldı.

Sel ve heyelan nedeniyle ülkenin pek çok bölgesinde yollar trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Güncel

Yeni Zelanda TEM Otoyolu Fırtına Güncel Haberler

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