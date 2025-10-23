Yeni Zelanda'da Şiddetli Fırtına Elektriksiz Bıraktı

Yeni Zelanda'yı etkisi altına alan şiddetli fırtınanın ülke genelinde yaklaşık 90 bin haneyi elektriksiz bıraktığı bildirildi.

Yeni Zelanda basınında yer alan haberlere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hızı saatte 150 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar etkisini gösterdi.

Yetkililer, meydana gelen fırtınanın yaklaşık 90 bin haneyi etkileyen elektrik kesintilerine neden olduğunu belirtti.

Taşma riski bulunan nehirler konusunda uyarıda bulunan yetkililer, tehlikeli bölgelerdeki vatandaşlara olası tahliye durumuna hazırlanmaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, başkent Wellington ve Canterbury dahil bazı bölgeler için "kırmızı alarm" uyarısı yayımladı ancak birkaç saat sonra bu uyarıları kaldırdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, bazı yollar, iş yerleri ve okullar da kapatıldı.

Wellington'da etkili olan fırtına sonucu 21 Ekim'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.