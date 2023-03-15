Yeni Zelanda'da Sıcak Hava Balonu Festivali
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HAMİLTON, 15 Mart (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Hamilton kentinde beş gün sürecek "Waikato üzerinde Balonlar" etkinliğinde gökyüzünde süzülen sıcak hava balonları görülüyor, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)
HAMİLTON, 15 Mart (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Hamilton kentinde beş gün sürecek "Waikato üzerinde Balonlar" etkinliğinde gökyüzünde süzülen sıcak hava balonları görülüyor, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel