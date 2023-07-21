Yeni Zelanda'da Şantiyede Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Yeni Zelanda'da dün meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırı, Auckland şehir merkezindeki bir şantiyede gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeni Zelanda'da dün meydana gelen 2 kişinin öldüğü ve saldırganın da etkisiz hale getirildiği silahlı saldırıya dair polisten yapılan açıklamada, iki kurbanın da 40'lı yaşlarında erkekler olduğu ve ölen saldırganla birlikte şantiyede çalıştıkları belirtildi.

Dün Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğindeki 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ilk gününde maç öncesinde Auckland şehir merkezindeki bir şantiyede meydana gelen 2 kişinin öldüğü ve saldırganın da etkisiz hale getirildiği silahlı saldırıya dair Yeni Zelanda Polisi'nden yapılan açıklamada, olayın yaşandığı yerde olay yeri incelemesinin bugün de devam edeceği belirtildi.

Ayrıca yaşanan olayın ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, Spor Bakanı Grant Robertson, görüşme gerçekleştirmiş; FIFA Başkanı Infantino gerekli güvenceleri aldıklarını belirtirken, Spor Bakanı Robertson da olayın turnuvayla bir ilgisi olmadığını ifade etmişti.