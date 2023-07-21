Yeni Zelanda'da Şantiyede Silahlı Saldırı: 2 Ölü
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Yeni Zelanda'da dün meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırı, Auckland şehir merkezindeki bir şantiyede gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yeni Zelanda'da dün meydana gelen 2 kişinin öldüğü ve saldırganın da etkisiz hale getirildiği silahlı saldırıya dair polisten yapılan açıklamada, iki kurbanın da 40'lı yaşlarında erkekler olduğu ve ölen saldırganla birlikte şantiyede çalıştıkları belirtildi.
Dün Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğindeki 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ilk gününde maç öncesinde Auckland şehir merkezindeki bir şantiyede meydana gelen 2 kişinin öldüğü ve saldırganın da etkisiz hale getirildiği silahlı saldırıya dair Yeni Zelanda Polisi'nden yapılan açıklamada, olayın yaşandığı yerde olay yeri incelemesinin bugün de devam edeceği belirtildi.ŞANTİYEDE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLARMIŞSoruşturma ekibinin önceliğinin saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin resmi olarak tespit edilmesinin olduğu ifade edilen açıklamada, "Otopsi işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenmektedir. Bu aşamada iki kurbanın da 40'lı yaşlarında erkekler olduğunu ve ölen saldırganla birlikte şantiyede çalıştıklarını söyleyebiliriz" denildi.Yaralıların durumuyla ilgili olarak da, "Bir polis memurunun durumu hastanede stabil olarak devam etmekte olup, bir polis memuru da yaralarından dolayı evinde tedavi görmektedir. Polis memurları ve aileleri için destek sağlanmaktadır. Olayda yaralanan diğer 3 kişi hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalarla hastanede kalmaya devam ederken, 2 kişi hastaneden taburcu edildi" ifadelerine yer verildi.NE OLDU?Dün yerel saatle 07.23'te polis, Auckland'ın merkezinde Queen Caddesi'nin aşağısında bulunan bir binada yaşanan silahlı saldırıya dair ihbar aldı. 07.34'te polis ve 4 dakika sonra da ülkenin riskli olaylara müdahale birimi Silahlı Suçlular Timi (Armed Offenders Squad) olay yerine ulaştı. Ayrıca, ambulans ilk müdahale ekipleri de hızla olay yerine ulaştı. Olayda, 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında bir polisin de bulunduğu 6 kişinin yaralandığı ve yaralıların Auckland Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklanmıştı. Ayrıca saldırgan da polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins olayın ardından yaptığı açıklamada ulusal güvenlik riski olmadığını duyurmuş ve hükümetin FIFA organizatörleriyle görüştüğünü ve turnuvanın planlandığı gibi devam edeceğini açıklamıştı.
Ayrıca yaşanan olayın ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, Spor Bakanı Grant Robertson, görüşme gerçekleştirmiş; FIFA Başkanı Infantino gerekli güvenceleri aldıklarını belirtirken, Spor Bakanı Robertson da olayın turnuvayla bir ilgisi olmadığını ifade etmişti.