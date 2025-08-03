Yeni Zelanda'da Otobüste Valiz İçinde 2 Yaşındaki Çocuk Bulundu

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Yeni Zelanda'da bir otobüs yolculuğu sırasında, valiz içinde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili bir kadın gözaltına alındı. Otobüs şoförünün durumu yetkililere bildirmesiyle olay meydana geldi.

Yeni Zelanda'da bir otobüs yolculuğu sırasında, valiz içinde 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunması üzerine bir kadın gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, polis tarafından yapılan açıklamada, bir yolcunun bagajların yer aldığı bölüme erişim istemesi üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi.

Polis açıklamasına göre, otobüs şoförü, valizin hareket ettiğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Açıklamada, "Şoför valizi açtığında içinde 2 yaşındaki küçük kızı buldu" ifadesine yer verildi.

Çocuğun bulunduğunda aşırı sıcak nedeniyle terlemiş olduğu aktarılan açıklamada, fiziksel olarak ciddi bir yaralanma tespit edilmediği kaydedildi.

Gözaltına alınan 27 yaşındaki kadın, "kötü muamele ve ihmalkarlık" suçlamasıyla yargılanacak.

Kadın ile çocuk arasındaki ilişkinin ne olduğu ise açıklanmadı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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