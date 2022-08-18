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Yeni Zelanda'da müzayededen alınan bavullardan 2 çocuk cesedi çıktı

Yeni Zelanda'da müzayededen alınan bavullardan 2 çocuk cesedi çıktı

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Yeni Zelanda'da, bir ailenin açık artırmadan aldıkları bavullardan 2 çocuğa ait ceset çıktı.

Yeni Zelanda'da, bir ailenin açık artırmadan aldıkları bavullardan 2 çocuğa ait ceset çıktı.

Emniyet yetkilisi Tofilau Faamanuia Vaaelua, Auckland'da yaptığı basın açıklamasında, bir ailenin, terk edilmiş depolardaki eşyaların satıldığı çevrim içi açık artırmaya katıldığını söyledi.

Müzayededen satın alınan kişisel eşyalarla ev eşyalarının, ailenin eline geçen hafta ulaştığını kaydeden Vaaelua, eşyalar arasında benzer boyutlarda 2 bavul bulunduğunu, bavulların içinden 2 çocuk cesedinin çıktığını ifade etti.

Vaaelua, 5 ila 10 yaşlarındaki iki çocuğun, birkaç yıl önce öldüğünü ve bavulun en az 3 veya 4 yıldır depoda olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Kimlik tespit çalışmaları süren çocukların nerede, ne zaman ve nasıl öldüklerinin araştırıldığını ifade eden Vaaelua, konunun INTERPOL'e (Uluslararası Polis Teşkilatı) iletildiğini söyledi.

Vaaelua, olayla ilgili açılan cinayet soruşturmasının titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Ekiplerin, çocukların ölümüyle ilgisi olanların bulunması için çalıştığını kaydeden Vaaelua, bu konunun onlar için de zor olduğuna işaret etti.

Vaaelua, kaç yıldır bunun gibi korkunç olayları ele alırsa alsın mevcut durumla ilgili görevin oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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