Yeni Zelanda'da Kalp Krizlerini Dakikalar İçinde Teşhis Edebilen Dünyanın İlk Hasta Başı Kan Testi Geliştirildi

WELLINGTON, 30 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da bir hastane dünyada ilk kez kalp krizini saatler yerine dakikalar içinde teşhis edebilen bir kan testi kullandı.

WELLINGTON, 30 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da bir hastane dünyada ilk kez kalp krizini saatler yerine dakikalar içinde teşhis edebilen bir kan testi kullandı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Andrew Little, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, sağlık sistemine milyonlarca dolar tasarruf sağlayan ve hastaların daha hızlı tedavi edilmesini sağlayan hızlı, yüksek hassasiyetli hasta başı troponin kan testinin Yeni Zelanda hastanelerinde kullanıma sunulduğunu söyledi.

"Christchurch Hastanesi acil servis doktorları tarafından yürütülen bu araştırma çığır açıcı nitelikte" diyen Bakan Little, "Doktorlar, yüksek hassasiyetli yeni bir hasta başı kan testi kullanarak göğüs ağrısıyla acil servise başvuran kişilerin kalp krizi geçirip geçirmediğini sekiz dakika içinde anlayabilir" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelandalı Bakan, "Kimi hastalar kalp krizi geçirdiklerinden endişe ederek saatlerce hastanede kalmak yerine kısa sürede evlerine gidebilecek ve gerçekten kalp krizi geçirenlerse ihtiyaç duydukları tedaviyi daha erken alabilecek. Açıkçası bu test hastalar için son derece iyi" dedi.

Bakana göre, bu test sağlık sistemi için de yararlı çünkü insanları varıştan sonraki bir saat içinde eve göndermek, hastanenin üzerindeki baskıyı azaltıyor ve bir acil servis yatağını başkası için boş tutuyor.

Martin Than'in başını çektiği araştırma ekibi, kalp krizlerini teşhis etmenin daha iyi yollarını bulmak için on yıldır çalışıyor. Yöntemleri, 2020'de prestijli küresel bir sağlık hizmeti ödülü kazandı.

Than, yöntemlerinin kalp hastalarının acil servislerde ortalama kalış süresini üç saat azalttığını ve sağlık sistemine tahmini 50 milyon ila 70 milyon Yeni Zelanda doları tasarruf ettirdiğini söyledi.

Little, 2019'da projeye Yeni Zelanda hükümetinin Sağlık Araştırma Konseyi'nden 1,15 milyon Yeni Zelanda doları verildiğini ancak çalışmaların Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Şubat ayından itibaren Yeni Zelanda'daki 10 hastane daha testi kullanmaya başlayacak. (1 Yeni Zelanda doları, 0,62 ABD dolarına eşit).