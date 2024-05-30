Yeni Zelanda'da binlerce kişi yerli haklarına karşı gösteri düzenledi

Yeni Zelanda'da binlerce kişi, Başbakan Christopher Luxon liderliğindeki koalisyon hükümetinin yerli halkla ilgili politikalarına tepki göstermek amacıyla ülke genelinde gösteriler düzenledi.

The New Zealand Herald'ın haberine göre, yerli haklarını savunan politikalarıyla bilinen Te Pati Maori Partisi ile "Toitu Te Tiriti" adlı aktivist grubun organize ettiği gösterilerde binlerce Maori, başta başkent Wellington olmak üzere pek çok şehirde sokaklara çıktı.

Başkentteki Parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, hükümetin, yerli halkla ilgili halihazırdaki ve uygulamayı planladığı politikaları ile ülkenin kuruluş belgesi kabul edilen Waitangi Antlaşması'nda değişiklik planlamasına tepki gösterdi.

Protestocular, yeni bütçe planını açıklayan yönetimin, Maori halkını ilgilendiren alanlarda yaptığı kesintileri de eleştirdi.

Gösteride konuşan Te Pati Maori Partisi liderlerinden Rawiri Waititi, yerli halkın, Luxon yönetiminin politikalarıyla ilgili ciddi endişeleri olduğunu belirtti.

Waititi, "Biz nüfusun yüzde 20'siyiz. Biz 1 milyon kişiyiz. Ne zaman kendi adımıza konuşmaya başlayacağız?" dedi.

Luxon yönetiminin tepki çeken politikaları

Kasım 2023'te göreve başlayan koalisyon hükümeti, tüm Yeni Zelandalılara "eşit haklar" vermeyi amaçladığını belirterek, Maoriler ile ilgili bazı yasaları yürürlükten kaldıracağını veya gözden geçireceğini duyurmuştu.

Bu planlar arasında, sağlık alanındaki eşitsizlikleri gidermek üzere kurulan Maori Sağlık İdaresinin kaldırılması ve Maori dilinin devlet dairelerinde kullanımının sonlandırılması da bulunurken, hükümet, adımların iki dil kullanımı konusundaki "kafa karışıklığını" gidermek ve politikaları "ırka değil ihtiyaca göre" belirlemek için atılacağını savunuyor.

Hükümetin planları, Aralık 2023'te de ülke çapında protestolara yol açmıştı.

Yeni Zelanda'nın yerlileri Maoriler

Kendilerini "toprağın insanları (tangata whenua)" olarak adlandıran Maoriler, Yeni Zelanda'ya 13 ila 14. yüzyılda Büyük Okyanus'ta bulunan ada öbeklerinden Polinezya'dan geldi.

Avrupalılar gelmeden önce asırlardır ülkede yaşadığı bilinen Maori yerlileri, Yeni Zelanda'da 5 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.