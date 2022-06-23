Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler

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Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde bıçaklı bir adam 4 kişiyi yaraladı.

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde bıçaklı bir adam 4 kişiyi yaraladı.

Polis yetkilileri, 4 kişiyi yaralayan saldırganın çevredekiler tarafından durdurulduğunu söyledi.

Şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Polis Bölge Komutanı Naila Hassan, mağdurların farklı cinsiyet, etnik köken ve yaştan olduğunu, saldırının nefret suçu olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade etti.

Hassan, saldırıya başladıktan sonra çevredekilerin saldırganın etrafını sarmaya başladığını ve birinin onu koltuk değneğiyle etkisiz hale getirdiğini aktardı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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