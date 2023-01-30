Yeni Zelanda'da Auckland Belediye Başkanı, Ülkeyi 'Daha Tehlikeli' Hava Şartlarının Beklediği Konusunda Uyardı

AUCKLAND, 30 Ocak (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'ın Belediye Başkanı Wayne Brown, Cuma gününden bu yana şiddetli yağış ve sellerin dört kişinin yaşamına mal olması sonrasında, "daha tehlikeli" hava koşullarının beklendiği konusunda uyardı.

AUCKLAND, 30 Ocak (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'ın Belediye Başkanı Wayne Brown, Cuma gününden bu yana şiddetli yağış ve sellerin dört kişinin yaşamına mal olması sonrasında, "daha tehlikeli" hava koşullarının beklendiği konusunda uyardı.

Auckland'da şiddetli sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğinde, Pazartesi günü toplum merkezinde basına bir açıklama yapan Brown, "Auckland'da daha şiddetli yağmur beklendiğinden, henüz en kötüsünü atlatmadık. Toprak o kadar doygun ve kanalizasyon o kadar dolu ki, hava koşulları Cuma gününden bile daha tehlikeli olabilir" dedi.

Eğitim Bakanlığı'na göre, Auckland'daki bütün okullar ve çocuk bakım merkezleri 7 Şubat'a kadar kapalı kalacak.

Brown, gerekmesi durumunda kum torbası gibi malzemeler konusunda ordudan yardım istediğini söyledi. Kentte daha sonra fırtınanın yol açtığı dağınıklığı toparlamak için "büyük Auckland temizliği" yapılacak.

Belediye başkanı, "Bu işte hepimiz birlikteyiz" diyerek halkı evde kalmaya, sel sularından uzak durmaya ve acil durum hizmetlerinin talimatlarına uymaya çağırdı.

Yağış nedeniyle bölgenin tüm kesimlerinde ağır hasar meydana geldi. Yağışın, Auckland'ın tarihindeki en şiddetlisi olduğunu söyleyen Brown, acil servis hizmetlerinin "toplum ruhu ve kahramanlığından" etkilendiğini ifade etti.

Başbakan Chris Hipkins ise şiddetli hava koşullarının iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Yukarı Kuzey Adası'nda rekor seviyedeki selden sonra yaklaşık 40 ev kırmızı etiket ile işaretlenirken yaklaşık 5.000 ev daha hasar gördü.

Uzmanlar, su basan evlerine dönen sakinleri, küf ve kirlilik gibi sağlık tehlikelerinin bekleyebileceği konusunda uyardı.