Yeni Zelanda'da Araştırmacılar Öğrenciler Daha Fazla Uyusun Diye Okulları Daha Geç Başlatmayı Tartışıyor

WELLİNGTON, 20 Ocak (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da araştırmacılar, öğrencilerin uyku sorunlarına karşı okulların başlama saatlerini ileri almanın gerekli olup olmadığını tartışıyor.

New Zealand Medical Journal dergisinde Cuma günü yayımlanan bir görüş yazısında okulların başlama saatlerinin ileri alınmasının Yeni Zelanda'da çocukların daha fazla uyku almasını sağlayarak sağlık ve iyilik hallerini geliştireceği savunuldu.

Otago Üniversitesi, Massey Üniversitesi ve diğer akademik kurumlardan araştırmacıların kaleme aldığı makalede Yeni Zelanda'da birçok gencin yeterince uyku almadığı ve gençleri programlandıkları saatten daha erken uyanmaya zorlayan okulların başlama saatlerinin durumu daha da kötüleştirdiği dile getirildi.

Araştırmacılar, doğal uyku-uyanma biyolojisinin ergenlikle birlikte değişerek ergenlerin daha geç saatlerde uyumaya ve doğal olarak sabahları daha geç uyanmaya başlamasına neden olduğuna ve bu durumun yaklaşık 21 yaşına kadar değişmediğine dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, okul başlangıç saatinin ileri alınmasının, söz gelimi ortaokul son sınıf öğrencileri için her gün saat 9.45'ten erken olmayan bir okul başlama saatinin, "ergenlerin uyku sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yönelik çekici ve küçük düşürücü olmayan bir yaklaşım" olduğunu öne sürüyor.

Yazarlar, uyku süresinin artmasının, ergen sağlığı ve iyilik halinin birçok alanın yanı sıra okul başarısına da olumlu etki yapma potansiyeli olduğunu ve bu konuda hem yurtiçinde hem de yurtdışında yayımlanan çok sayıda araştırmanın bu yönde kanıt içerdiğini belirtiyor.

Öte yandan okulların son sınıf öğrencileri için daha geç başlamasının birçok kişi ve kurumu birçok yönden etkileyeceğinin tamamen farkında olan yazarların, okullara daha geç başlama saatlerine geçişi değerlendirmede nelerin yardımcı ya da engel olacağı konusunda kilit paydaşların fikirlerini almaları gerekiyor.

Yazarlar, daha geç başlama saatleri konusundaki düşüncelerini öğrenmek için ergenler, ebeveynler ve öğretmenlere anket yapıyor.