Yeni Zelanda'da Aoraki/Cook Dağı'nda Trajik Kaza: Dağ Rehberi ve Bir Dağcı Hayatını Kaybetti

Yeni Zelanda'da Aoraki/Cook Dağı'na tırmanan bir dağ rehberi ile gözetimindeki bir dağcının düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

The Timaru Herald gazetesindeki habere göre, Canterbury Aoraki bölge yetkilisi Vicki Walker, dün yerel saatle 23.20'de Aoraki/Cook Dağı'nın batı tarafında 4 dağcının yardıma ihtiyacı olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Vicki Walker, bunun üzerine kurtarma ekiplerinin bulunduğu 2 helikopterin farklı bölgelerden hareket ettiğini dile getirdi.

Walker, arama kurtarma çalışmaları sonucunda, gece saatlerinde dağcılardan ikisinin kurtarıldığını belirtti.

Diğer iki dağcıyı bulabilmek için ise arama kurtarma ekiplerinin gece boyu çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Walker, sabah saatlerinde iki dağcının cesedine ulaşıldığını ifade etti.

Dağ Güvenliği Konseyi ile Yeni Zelanda Dağ Rehberleri Derneğinden yapılan ortak açıklamada, ölen iki dağcıdan birinin Uluslararası Dağ Rehberleri Federasyonu sertifikalı bir dağ rehberi olduğu, diğer kişinin de gözetimindeki bir dağcı olduğu belirtildi.

Dağcıların kimlikleri kamuoyuyla paylaşılmadı.