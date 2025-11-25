Haberler

Yeni Zelanda'da Aoraki/Cook Dağı'nda Trajik Kaza: Dağ Rehberi ve Bir Dağcı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda'nın Aoraki/Cook Dağı'nda bir dağ rehberi ve gözetimindeki bir dağcının düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti ancak iki dağcının cesedine ulaşıldı.

Yeni Zelanda'da Aoraki/Cook Dağı'na tırmanan bir dağ rehberi ile gözetimindeki bir dağcının düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

The Timaru Herald gazetesindeki habere göre, Canterbury Aoraki bölge yetkilisi Vicki Walker, dün yerel saatle 23.20'de Aoraki/Cook Dağı'nın batı tarafında 4 dağcının yardıma ihtiyacı olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Vicki Walker, bunun üzerine kurtarma ekiplerinin bulunduğu 2 helikopterin farklı bölgelerden hareket ettiğini dile getirdi.

Walker, arama kurtarma çalışmaları sonucunda, gece saatlerinde dağcılardan ikisinin kurtarıldığını belirtti.

Diğer iki dağcıyı bulabilmek için ise arama kurtarma ekiplerinin gece boyu çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Walker, sabah saatlerinde iki dağcının cesedine ulaşıldığını ifade etti.

Dağ Güvenliği Konseyi ile Yeni Zelanda Dağ Rehberleri Derneğinden yapılan ortak açıklamada, ölen iki dağcıdan birinin Uluslararası Dağ Rehberleri Federasyonu sertifikalı bir dağ rehberi olduğu, diğer kişinin de gözetimindeki bir dağcı olduğu belirtildi.

Dağcıların kimlikleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.