Yeni Zelanda'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Yeni Zelanda'nın Riverton bölgesinin 208 kilometre güneybatısında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde oluşan depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Yeni Zelanda'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Riverton bölgesinin 208 kilometre güneybatısında meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel