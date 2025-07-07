Yeni Zelanda'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda'nın Riverton bölgesinin 208 kilometre güneybatısında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde oluşan depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yeni Zelanda'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Riverton bölgesinin 208 kilometre güneybatısında meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır

Özel jeti bile hazır! İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni yıldızını duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.