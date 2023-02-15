Yeni Zelanda'da 6,1 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Yeni Zelanda'nın güneybatısındaki Kuzey Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeni Zelanda'nın güneybatısındaki Kuzey Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel basındaki haberlere göre, merkez üssü Kuzey Adası'ndaki Paraparaumu şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 57 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yerel saatle 19.38'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar bildirilmedi. Kaynak: AA / Güncel Yeni Zelanda Güncel Haberler

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