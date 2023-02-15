Yeni Zelanda'da 6.0 Büyüklüğünde Deprem Güncel Haberler WELLİNGTON, 15 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası Çarşamba günü akşam saatlerinde 6.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. WELLİNGTON, 15 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası Çarşamba günü akşam saatlerinde 6.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yeni Zelanda Jeolojik ve Nükleer Bilimler Enstitüsü (GNS Science), depremin yerel saatle 19.38'de (TSİ 09.38) Yeni Zelanda'nın güneybatısında yer alan Kuzey Adası'ndaki Paraparaumu kasabasının 50 kilometre kuzeybatısında, başkent Wellington'ın 55 kilometre kuzeyinde ve 57,4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Kaynak: Xinhua / Güncel Yeni Zelanda Güncel Haberler

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