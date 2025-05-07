Yeni Zelanda'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Tasarısı Reddedildi

Yeni Zelanda'da hükümet ortaklarından ACT New Zealand partisi, iktidardaki Ulusal Partinin 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklamayı öngören yasa tasarısını reddetti.

Koalisyon ortağı Ulusal Partinin milletvekili Catherine Wedd tarafından sunulan ve Başbakan Christopher Luxon'ın da desteklediği tasarı, sosyal medya şirketlerine kullanıcıların yaşını doğrulama ve 16 yaşından küçüklerin platformlara erişimini engelleme yükümlülüğü getirmeyi öngörüyor.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, ACT New Zealand partisi, söz konusu yasa tasarısını geri çevirdi.

Parlamento konuşmasında tasarıyı "basit ve yanlış" olarak nitelendiren ACT lideri David Seymour, "Apar topar hazırlanmış bir yasaklama, gerçek sorunu çözmez. Ebeveynlerin sürece dahil edilmesiyle çözülebilir. Ulusal Partinin önerdiği çözüm bunu içermiyor." dedi.

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisinden "gerçekten endişe duyduğunu" belirten Seymour, internetin karmaşıklığının göz ardı edildiğini vurguladı.

Seymour, "Avustralya'nın hatalarından ders çıkarmalıyız, aynı hataları onlarla birlikte yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Tasarıyı savunan Wedd ise ülkenin gençler üzerindeki sosyal medya risklerini azaltmak adına daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

Koalisyonun diğer ortağı ve Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters ise teklifin "çok gerekli bir düzenleme izlenimi verdiğini" ve bir hükümet tasarısı olarak sunulması gerektiğini söyledi.

ACT'nin reddettiği için tasarı, ancak hükümet dışındaki diğer partilerin desteğiyle kabul edilebiliyor.

Avustralya, geçen yıl benzer bir yasayı kabul ederek dünyada 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olmuştu.

Mevcut durumda birçok sosyal medya platformu teknik olarak 13 yaş altındaki kullanıcıların erişimini yasaklasa da bu yasağın uygulanmasında ciddi açıklar bulunuyor.

Öte yandan bazı platformlar algoritmalarıyla özellikle gençler arasında bağımlılık yaratmakla eleştiriliyor.