Yeni Zelanda, Cook Adaları'na Sağladığı Finansmanı Durdurdu

Yeni Zelanda hükümeti, Çin ile ilişkilerini geliştirmek isteyen özerk Cook Adaları'nın Pekin ile yaptığı geniş kapsamlı anlaşmalar sonrasında Ada'ya sağlanan milyonlarca dolarlık finansmanı durdurma kararı aldı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın sözcülerinden biri, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, ülkesinin Cook Adaları'nın "en büyük finansman destekçisi" olduğunu ancak ilişkiler düzelene kadar yeni fon sağlamayı düşünmediklerini belirtti.

Çin'le ilişkileri nedeniyle Cook Adaları'na sağlanan yaklaşık 11 milyon dolarlık fonun durdurulduğunu aktaran yetkili, kararın alınmasında, özellikle Cook Adaları'nın şubat ayında Çin'le yaptığı altyapı, turizm, teknoloji ve derin denizlerde maden arama çalışmalarını kapsayan anlaşmanın etkili olduğunu kaydetti.

Sözcü, Cook Adaları yönetiminin, ilişkileri onarmak ve iki ülke arasındaki güveni yeniden tesis etmek için "somut ve hızlı adımlar" atması gerektiğini vurguladı.

Cook Adaları: Sorun acilen ele alınacak

Öte yandan, Cook Adaları Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, meselenin acil olarak ele alınması konusunda kararlı olunduğu ve Yeni Zelanda'nın Ada'nın kalkınması için yıllardır sağladığı finansal desteğe değer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapıcı diyalog devam etmektedir. Endişelerin nerede yattığını ve nasıl ele alınabileceğini anlamak için Yeni Zelanda ile yakın temas içinde olmaya kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Cook Adaları Başbakanı Mark Brown da Parlamentodaki konuşmasında, fonun durdurulmadığını, "yanlış anlaşılmalar giderilene kadar" duraklatıldığını söyledi.

Yeni Zelanda ve Cook Adaları ilişkileri

Yeni Zelanda ve Cook Adaları arasında tarihe dayanan özel ilişkiler bulunuyor.

Cook Adaları'nın statüsü, Yeni Zelanda ile öz yönetimi (self governing) haiz "özgür birliktelik" (free association) olarak nitelendiriliyor.

Egemen ve tam bağımsız bir devlet olmayan ancak yasama, yürütme ve yargı yetkileri bulunan Cook Adaları'nın, Yeni Zelanda sınırları içinde ayrı bir hukuki yapısı bulunuyor.

Yeni Zelanda vatandaşlığına sahip olan Cook Adaları halkı, Yeni Zelanda pasaportuyla seyahat edebiliyor.