Yeni Zelanda Başbakanı Luxon, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 17-20 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian cuma günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin-Yeni Zelanda kapsamlı stratejik ortaklığının ikinci on yıllık dönemine girerken gerçekleşecek bu ziyaretin aynı zamanda Luxon'un göreve gelmesinden bu yana Çin'e yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirtti.

Lin, Luxon'un ziyaret sırasında Çinli liderlerle ayrı ayrı görüşerek toplantılar gerçekleştireceğini ve Çin-Yeni Zelanda ilişkileri ile ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını ekledi.

Lin, iki ülkenin 50 yılı aşkın bir süre önce kurduğu diplomatik bağlardan bu yana ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini ve iki ülke liderlerinin, ikili ilişkilerin sürdürülebilir ve derinlemesine gelişimini sağlamak için diyalog ve işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Sözcü, "Mevcut karmaşık ve değişken uluslararası konjonktüre karşı Çin, Yeni Zelanda ile stratejik iletişimi güçlendirmek, siyasi karşılıklı güveni artırmak, pratik işbirliğini derinleştirmek, geleneksel dostluğu pekiştirmek ve zorlukları birlikte aşmak üzere işbirliği yapmaya hazır" dedi.

Lin, Çin'in Yeni Zelanda ile karşılıklı saygı, karşılıklı uzlaşma, işbirliği ve ortak kalkınmayı içeren Çin-Yeni Zelanda kapsamlı stratejik ortaklığının inşasını teşvik etmek için işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.