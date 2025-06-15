Yeni Zelanda, Avustralya Vizesi Olan Çinlilere Vize Muafiyeti Getirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda hükümeti, geçerli bir Avustralya vizesine sahip Çin vatandaşlarına, Kasım 2025'ten itibaren vize muafiyeti uygulayacak. Bu uygulama ile Çinli turistler, Yeni Zelanda'da üç aya kadar vizesiz kalabilecek.

WELLINGTON, 15 Haziran (Xinhua) -- Yeni Zelanda hükümeti, Avustralya vizesine sahip Çin vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosu'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre Kasım 2025'ten itibaren geçerli bir Avustralya vizesi (ziyaretçi, çalışma, öğrenci veya aile) bulunan Çin pasaportu sahipleri, Yeni Zelanda'ya seyahatlerinde vize başvurusu yapmak yerine Yeni Zelanda Elektronik Seyahat İzni alarak Yeni Zelanda'da üç aya kadar vizesiz kalabilecek.

Bu uygulama, Avustralya üzerinden transit geçen yolcuları kapsamıyor ve söz konusu izin için belirlenen kriterlerin karşılanması gerekiyor.

12 aylık deneme sürecinde uygulanacak vize muafiyeti politikası, Yeni Zelanda'yı Çinli turistler için cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.