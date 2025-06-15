Yeni Zelanda, Avustralya Vizesi Olan Çinlilere Vize Muafiyeti Getirdi

WELLINGTON, 15 Haziran (Xinhua) -- Yeni Zelanda hükümeti, Avustralya vizesine sahip Çin vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosu'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre Kasım 2025'ten itibaren geçerli bir Avustralya vizesi (ziyaretçi, çalışma, öğrenci veya aile) bulunan Çin pasaportu sahipleri, Yeni Zelanda'ya seyahatlerinde vize başvurusu yapmak yerine Yeni Zelanda Elektronik Seyahat İzni alarak Yeni Zelanda'da üç aya kadar vizesiz kalabilecek.

Bu uygulama, Avustralya üzerinden transit geçen yolcuları kapsamıyor ve söz konusu izin için belirlenen kriterlerin karşılanması gerekiyor.

12 aylık deneme sürecinde uygulanacak vize muafiyeti politikası, Yeni Zelanda'yı Çinli turistler için cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.