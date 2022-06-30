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Yeni Zelanda, aşırı sağcı Proud Boys grubunu terör örgütü ilan etti

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Yeni Zelanda, aşırı sağcı Proud Boys grubunu terör örgütü ilan etti

Yeni Zelanda, ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında da rol oynayan aşırı sağcı grup Proud Boys'u terör örgütü olarak tanıdı.

Yeni Zelanda, ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında da rol oynayan aşırı sağcı grup Proud Boys'u terör örgütü olarak tanıdı.

Böylece Proud Boys, Neonazi The Base grubunun yanı sıra ülkede terör örgütü ilan edilen 20'nci grup oldu.

Hükümetin Proud Boys'a ilişkin kararında, grubun 6 Ocak'taki ABD Kongre baskınında oynadığı role dikkat çekildi.

Proud Boys'un Yeni Zelanda'da aktif bir grup olmadığı bilinse de 2019'da aşırı sağcı terörist Brenton Tarrant tarafından Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırıda 51 Müslüman'ın hayatını kaybetmesi, ülkede bu tarz grupların tehdit oluşturma ihtimalini artırdı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği gösteri, bazı eylemcilerin Kongreye girmesi ile şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteri sırasında biri polis 5 kişi öldürülmüş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı. Proud Boys gibi aşırı sağcı grupların baskında etkin rol aldığı belirtilmişti.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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