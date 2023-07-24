Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan İstifa Etti

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, dikkatsiz araç kullanma ve gözaltına direnme suçlamaları karşısında istifa etti. Allan, bir araba kazasına karıştıktan sonra gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Başbakan Chris Hipkins ise Allan'ın kazanın olduğu zamanda aşırı duygusal sıkıntı yaşadığını belirtti.

WELLİNGTON, 24 Temmuz (Xinhua) -- Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, dikkatsiz araç kullanma ve gözaltına direnme suçlamaları karşısında Pazartesi günü istifa etti. Allan bir hafta önce, ruh sağlığı sorunları nedeniyle verdiği aranın ardından görevine dönmüştü.

Polisin verdiği bilgilere göre, Pazar günü yerel saatle 21.00 civarında Wellington'da bir araba kazasına karışan Allan, gözaltına alınarak Wellington Merkez Polis Karakolu'na götürüldü ve Pazartesi günü 01.00 civarında da serbest bırakıldı.

Allan, "motorlu bir aracı dikkatsiz kullanmak ve gözaltı konusunda polis memuruna direnmekle" suçlanıyor. Polis ayrıca, bakanın alkol testinin yasal sınırın üzerinde olduğunu, test sonucunun ihlal suçu oluşturan bir düzeyde çıktığını söyledi.

Başbakan Chris Hipkins yaptığı yazılı açıklamada, "Kendisine atfedilen suçlar affedilemez olsa da kazanının olduğu zamanda aşırı duygusal sıkıntı yaşadığını öğrendim" ifadelerini kullandı.