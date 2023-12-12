Senegal'de Türkiye-Senegal paneli düzenlendi. Panelde Türkiye'nin Afrika'daki iş modeli ve eğitim alanındaki işbirlikleri tartışıldı.

Yeni yüzyılda Afrika için yeni bir ortaklık modeli: Türkiye-Senegal

Senegal'de "Yeni yüzyılda Afrika için yeni bir ortaklık modeli: Türkiye-Senegal" başlıklı panel düzenlendi.

Başkent Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panele Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Özdil, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsünden Doç. Dr. Mürsel Bayram, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Özcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Mustafa Yasir Kurt, Cheick Anta Diop Üniversitesinden Prof. Dr. Mbaye Thiam ve Araştırma Görevlisi Seydi Djamil katıldı.

Programda, son dönemde bölgesel ve küresel güçlerin ilgisinin arttığı Afrika kıtasında Türkiye'nin benimsediği rekabetçi iş modeli tartışıldı.

Özdil, eğitim alanındaki uluslararası işbirlikleri konusunda değerlendirmelerde bulunurken, Doç. Dr. Bayram da geçmişten bugüne Türkiye- Senegal ilişkilerinde alınan mesafeden bahsetti.

Prof. Dr. Özcan'ın, Türkiye'de eğitim alan Afrikalı öğrenciler konusunda bilgi verdiği etkinlikte, Kurt da Türkiye-Afrika işbirliğinin teorik ve tarihsel analizini yaptı.

Program, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.