Yeni Yüksekokul ve Fakülteler Kuruldu, Bazıları Kapatıldı

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitünün kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Altınbaş Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara Bilim Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile İslamofobi Araştırma Enstitüsü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesine bağlı Fen Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi, Hitit Üniversitesine bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Kapatılan fakülte ve yüksekokullar

Söz konusu kararla Altınbaş Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesine bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesine bağlı Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Bafra İşletme Fakültesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsünün adı "Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü", Hitit Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesinin adı "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi", İstanbul Topkapı Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesinin adı ise "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildi.