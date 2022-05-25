Yeni yüksek lisans programı: Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku - Haberler

Üniversiteler köklü eğitim programlarına sahip oldukları için yeni çıkan teknolojilerin eğitim programına dahil edilmesi yıllar sürebiliyor. Ülkemizde bu konuda sevindirici adımlar atılmaya devam ediliyor. Türkiye'nin ilk NFT dersinin Ankara Üniversitesi tarafından verilmeye başlandığını daha önce sizlere duyurmuştuk. Bu kez Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku yüksek lisans programı kabul edildi.

Günümüzde mobil oyunlardan kripto varlıklara, dijital fikri mülkiyetten e-ticarete kadar birçok farklı alanda suçlar işleniyor, anlaşmazlıklar yargıya taşınıyor. Bu dava sürecinde yer alan avukatların ve yargı mensuplarının bu teknolojiler hakkında bilgi sahibi olması kritik öneme sahip.

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Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku

Avukat Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programı için yaptıkları başvurunun, YÖK tarafından 18.04.2022 tarihli karar ile kabul edildiğini duyurdu.

Tamamen yenilikçi, ürün ve hizmet odaklı bir program hazırladıklarını belirten Tevetoğlu, Oyun Hukuku, Dijital Fikri Mülkiyet Hukuku, Uygulamalı Siber Güvenlik ve Hukuku, Finansal Teknolojiler Hukuku, Teknoloji Girişimciliği Hukuku, Elektronik Ticaret Hukuku, Kripto Para ve Kripto Varlıklar Hukuku gibi birçok farklı alanı bu programa dahil edeceklerini duyurdu.

Lisans Üstü Seviyede Start – Up Hukuku dersi de onaylandı. 10 başarılı 10 başarısız Start Up örneğinin incelenerek analiz edileceği bu derste, hukuktan şirkete değil şirketten hukuka bir yolculuk yapılacak.

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