Yeni Yönetmelikle Tıbbi Laboratuvarlar Tek Çatı Altında Toplandı
Sağlık Bakanlığı, tıbbi laboratuvar hizmetlerini düzenleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmelik ile laboratuvarlar, genetik merkezler ve AR-GE laboratuvarları birleştirildi. Yeni bölge laboratuvarları kurulacak ve testlerin güvenilirliği artırılacak.
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ve İleri Teknoloji Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle, tıbbi laboratuvarlar, genetik merkezler, tedavi laboratuvarları ve AR-GE laboratuvarları tek çatı altında toplandı.
Bu kapsamda, yeni dönemde bölge laboratuvarları kurulacak ve ileri düzey testler başka illere sevk edilmeden yerinde yapılabilecek.
Yönetmelikle, tüm laboratuvarlarda dış kalite kontrol programlarına katılım zorunlu hale getirilirken, test güvenilirliği de uluslararası ölçütlerle izlenebilir hale gelecek.
Halk sağlığını, hasta güvenliğini veya test doğruluğunu tehlikeye atan durumlarda uyarı dönemi olmaksızın doğrudan müdahale edilebilecek.