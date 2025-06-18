Yeni Yol Grup Toplantısı... Mahmut Arıkan: "Adaletin, Hakkın, Mazlumun Yanında; Zulmün, İşgalin, Emperyalizmin Karşısındayız"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılara ilişkin olarak, "Bu savaş İran ile İsrail arasında gibi gözükebilir. Fakat aslında bu savaş İran ile 'Küresel Siyonizm' arasındadır. Biz Saadet Partisi olarak, adaletin, hakkın, mazlumun yanında; zulmün, işgalin, emperyalizmin karşısındayız" dedi. Arıkan, TRT'nin "Özgür Gazze Mitingi"ni haberleştirmemesini de eleştirerek, "İstanbul'da on binlerce insanımızın katıldığı 'Özgür Gazze Mitingi' yaptık. Hollanda'daki yürüyüşü, Şili'deki protestoyu haber yapan TRT, İstanbul'daki mitingimizden tek satır söz etmedi" ifadelerini kullandı.

TBMM'de Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuşan Mahmut Arıkan, pazar günü İstanbul'da düzenlenen "Özgür Gazze Mitingi"ne katılan siyasi parti genel başkanlarına, temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti. Arıkan, "Bütün farklılıkları bir kenara bırakarak 'Gazze ablukada, insanlık ayakta' diyen on binlerce insanımızın gösterdiği hassasiyet; aziz milletimizin her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Arıkan, D-8'in 28'inci kuruluş yıldönümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Son iki yılda, özellikle son bir haftada, D-8'in ne kadar hayati bir kuruluş olduğunu bir kez daha gördük. Emperyalist ABD'nin desteğini alan Siyonist İsrail'in bölgemizde işlediği vahşet karşısında yapılması gereken; D-8'e sahip çıkmak ve D-60'ı mümkün kılmaktır. Evet, onlarca yıldır dikkat çektiğimiz bütün tehlikeler artık bir bir sahaya yansımaya başlamıştır" diye konuştu.

"Zulmün, işgalin, emperyalizmin karşısındayız"

Arıkan, İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılara ilişkin olarak şöyle konuştu:

"Malumunuz, bölgemiz için hareketli bir gece yaşadık. ABD'nin, İsrail'in; İran'ın karşılıklı açıklamalarını gördük. Şunun farkındayız. İsrail hiç olmadığı kadar zayıf. Bu bağlamda Netanyahu'nun dün yaptığı 'eğer İsrail düşerse sıra Amerika'ya gelir' açıklaması hiç yersiz değildir. ABD'nin savaşa dahil olması, İsrail için gerekli. İsrail'in şu an için amacı İran'ı yumuşak lokma haline getirmekti. Ama İran; İsrail'in beklemediği bir direnç gösterdi. Halbuki İsrail; su bile bulamayan, çadırda yaşayan masum insanları bombalamaya alışıktı. Bunu beklemiyordu.

?İsrail'in tek başına İran'la mücadele etme yeteneği yok. ABD'siz bırakın savaşı kazanmayı, savaşı 15 gün dahi sürdüremez. Tüm bunlar ışığında şunu söyleyebiliriz. Bu savaş İran ile İsrail arasında gibi gözükebilir. Fakat aslında bu savaş İran ile 'Küresel Siyonizm' arasındadır. Biz Saadet Partisi olarak, adaletin, hakkın, mazlumun yanında; zulmün, işgalin, emperyalizmin karşısındayız.

Bu bağlamda, İran halkının ortaya koyduğu direnişi son derece kıymetli buluyoruz. Mazlum bir halkın, işgalci bir rejime karşı onurla direnişini görmezden gelemeyiz. İran'ın bu süreçte sergilediği kararlı duruş tüm bölge halklarını içindir. Filistin için, Lübnan için, Yemen için, Suriye için, Irak için, Afganistan için ve elbette Türkiye içindir. Bu nedenle buradan, tüm dünya kamuoyuna çağrımızdır: Kimse bu tabloya 'İran meselesi' olarak bakmasın.

Milli Görüş hareketi yıllardır Irak'ın, Suriye'nin ve İran'ın hedefe konulacağını ve nihai hedefin de Türkiye olduğunu söylediğinde 'bunlar komplo teorisi' diyenler vardı. Fakat geldiğimiz noktada dün komplo teorisi denen hususun bugün bölgemizde nasıl bir hakikate dönüştüğünü yaşayarak görüyoruz."

"Yerli ve milli yazılımlar kullanılmalıdır"

Arıkan, TRT'nin dijital altyapısına ilişkin şunları söyledi:

"TRT gibi devletin en stratejik kurumlarından birinin, altyapısında İsrail merkezli bir yazılım şirketi olan Appsflyer'ı kullandığı ortaya çıktı. Bu iddia gündeme geldiğinde TRT yetkilileri bunu yalanlamadı. Aksine, TRT Genel Müdürü TBMM KİT Komisyonu'nda '2022 yılında en düşük teklifi İsrailli firma verdi, o yüzden bu firmayla anlaştık' açıklamasını yaptı. Yani siz, TRT'nin güvenliğini, TRT'nin en stratejik verilerini, sadece 'fiyatı düşük' diye İsrailli bir şirkete mi teslim ettiniz? Pes doğrusu! Gazze yerle bir edilmiş ve çocuklar katledilmişken, TRT yetkilileri sadece bir mail atmışlar, 'Sözleşme bitince artık çalışmak istemiyoruz' demekle yetinmişler. Ama işin en can alıcı kısmı şu: Sözleşme ne zaman bitiyor? Bitmesine daha ne kadar var? Bu soruların hiçbiri cevaplanmıyor!

2022'de İsrail başka bir İsrail miydi? Dünyada yazılım sağlayan başka hiçbir firma yok muyduki, İsrailli bir firma tercih edildi? ve madem bu firma bu kadar 'stratejik' bir noktada, neden hala sistemden çıkarılmadı? Bütün bunlar, kuzuyu kurda değil, doğrudan kasaba teslim etmek demektir. Buradan açık çağrıda bulunuyoruz: Bu skandaldan derhal dönülmelidir! Devletin kurumlarında, özellikle TRT gibi halkın vergileriyle yayın yapan bir kurumda; yerli ve milli yazılımlar kullanılmalıdır! Bu bir teknoloji meselesi değildir. Bu, bir beka meselesidir. Devletin güvenliği, 'en düşük teklife' teslim edilmez!"

Necmettin Erbakan'ın TRT'ye yönelik eleştirileri hatırlatıldı

Arıkan, TRT'nin "Özgür Gazze Mitingi"ni haberleştirmemesini de eleştirerek, "İstanbul'da on binlerce insanımızın katıldığı 'Özgür Gazze Mitingi' yaptık. Hollanda'daki yürüyüşü, Şili'deki protestoyu haber yapan TRT, İstanbul'daki mitingimizden tek satır söz etmedi" dedi.

Yeni Yol Grup Toplantısı'nda, Necmettin Erbakan'ın TRT'ye yönelik eleştirilerinin yer aldığı bir video izletildi. Arıkan, "Erbakan Hocamız bu sözleri 1989'da, 1991'de söylemiş. Tam 36 yıl önce. İktidarlar değişmiş, aktörler değişmiş, Ama TRT hala aynı TRT. Keşke TRT, Gazze Mitingimizi haber yapmama konusunda gösterdiği endişe ve titizliği, yazılım alt yapısını verdiği İsrailli firma konusunda da gösterseydi" diye konuştu.

Arıkan, eğitim-öğretim yılının sona erdiğini hatırlatarak, "Öğrenciler karne alıyorsa yöneticiler de almalı; fırsat eşitsizliği, okullarda güvenlik ve temizlik yetersizliği ile öğretmen atamalarındaki adaletsizlikler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl sınıfta kalmıştır" dedi.

"Memurumuza, emeklimize ve asgariye ücretlimize yapılanın adı: kul hakkıdır, hak gaspıdır, vicdansızlıktır"

Arıkan, her yıl temmuz ayı yaklaşırken gündeme gelen emekli ve memur zamlarının yeniden tartışılmaya başlandığını belirterek, "İktidarın yıllardır TÜİK aracılığıyla yaptığı hak gaspı, bir kez daha milyonlarca insanımızı kara kara düşündürüyor. Biz bu enflasyon rakamlarına inanmıyor, verilecek olan zamları yetersiz buluyoruz. Akaryakıta 6 ayda 12 defa ara zam yapan iktidar, emekliye 6 ayda bir, asgari ücretliye 12 ayda bir zammı çok görüyor. Bugün, memurumuza, emeklimize ve asgariye ücretlimize yapılanın adı: kul hakkıdır, hak gaspıdır, vicdansızlıktır. Onun için buradan sesleniyorum, TÜİK rakamlarını bir kenara bırakın, asgari ücret de dahil olmak üzere tüm çalışanlara hak ettiği zammı verin" dedi.

Staj ve Çıraklık Sigortası mağdurlarının haksızlığa uğradığını belirten Arıkan, "Emek, üretim, alın teri ve sigorta numarası var ama emeklilik yok; bu adaletsizlikten etkilenen 250 bine yakın vatandaşımızın yanındayız ve çözüm için çalışacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

Arıkan, şöyle konuştu:

"Siyonizmse, biz karşı koyacak, biz bölgemizi savunacağız. Emperyalizmse, biz çizdiği planları yırtıp atacağız. Mazluma el uzatmaksa Kıbrıs'ta, Bosna'da, Afganistan'da ve dünyanın dört bir yanında nasıl zulme ve zalime karşı durup imdada yetiştiysek yine biz yetişeceğiz. Faizse biz yok edeceğiz. Enflasyonsa biz bitireceğiz. Hukuksuzluksa biz son vereceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın! Allah'ın izniyle ülkemizi özlenen günlere ulaştıracak, bölgemizi huzur, refah ve barışa ulaştıracağız."