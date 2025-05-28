Yeni Yol Grup Toplantısı...Ali Babacan: "İnfaz Paketi Toplumsal Barışımıza Hizmet Etmelidir"

Yeni Yol Grup Toplantısı...Ali Babacan: 'İnfaz Paketi Toplumsal Barışımıza Hizmet Etmelidir'
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10. yargı paketine ilişkin "Bu paketin toplum vicdanını yaralamaması son derece önemli. İnfaz paketi toplumsal barışımıza hizmet etmelidir. Bu yasa hali hazırda güvensiz sokakları daha da güvensiz hale getirmemelidir. Bu paket toplumdaki adaletsizlik duygusunu artırmamalı. Vatandaşlarımızın bir sorun yaşadığında 'devlet bana sahip çıkar, hakkımı savunur' demeye ihtiyacı var" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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